Власти США ищут ответственных за рассылку взрывных устройств демократам, критикам Трампа

Еще два предполагаемых взрывных устройства были обнаружены в Нью-Йорке и штате Делавэр в четверг, в то время как полиция продолжает разыскивать человека, отправившего подозрительные свертки высокопоставленным демократам и в офис телеканала CNN меньше чем за две недели до выборов в Конгресс.

Полиция сообщила, что устройство, обнаруженное в Нью-Йорке, похоже на найденные ранее и было отправлено актеру Роберту Де Ниро, который нецензурно выругался в адрес президента США Дональда Трампа во время церемонии вручения премии “Тони” в июне.

Полиция обнаружила девятый подозрительный сверток, адресованный бывшему вице-президенту США Джо Байдену, в почтовом отделении в Нью-Касле, штат Делавэр, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на федеральные власти.

Ни одно из девяти устройств не сработало, данных о пострадавших нет.

Среди тех, кто получил подозрительные свертки, - бывший президент Барак Обама, экс-глава Госдепа и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, бывший генпрокурор Эрик Холдер.

Посылки также были отправлены экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, миллиардеру Джорджу Соросу и члену Палаты представителей от штата Калифорния Максин Уотерс.

США готовятся к выборам 6 ноября, по итогам которых демократы могут отнять у республиканцев контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Адресованную Бреннану посылку в среду получило нью-йоркское бюро CNN, поскольку экс-директор ЦРУ является аналитиком телеканала. Полиции в результате пришлось эвакуировать комплекс зданий Time Warner в центре Нью-Йорка, где базируется телеканал.

Трамп возложил часть ответственности за происходящее на СМИ, обвинив их в разжигании гнева и ненавистнической политической риторики.

“Очень большая часть Гнева, который мы видим в обществе сегодня, вызвана преднамеренно ложными и не соответствующими действительности сообщениями ведущих СМИ, которые я отношу к Фальшивым Новостям”, - написал Трамп на своей странице в твиттере.

“Все настолько плохо и ненавистно, что не поддается описанию. Ведущие СМИ должны исправиться, БЫСТРО!”