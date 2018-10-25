Китай грозит применить армию в случае попытки отделить Тайвань

Китайский министр обороны заявил, что вооруженные силы КНР готовы на все, чтобы не допустить отделения Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства КНР Вея Фенхе.

"Вопрос острова Тайвань связан с суверенитетом и территориальной целостностью Китая. В этом плане очень опасно испытывать грань китайского терпения. Если кто-нибудь попробует отделить от нас Тайвань, китайская армия перейдет к соответствующим действиям любой ценой", - заявил китайский министр обороны.

В понедельник США направили 2 военных судна через Тайваньский пролив уже во второй раз за этот год в рамках символической поддержки демократического Тайваня. Кроме того, китайско-американские отношения в течение последних месяцев заметно ухудшились из-за торговой войны.

Тайвань является отдельным китайским демократической государством, созданным эмигрантами-националистами, которые проиграли коммунистам гражданскую войну в 1949 году. Однако официальный Пекин считает остров составной частью своей территории.