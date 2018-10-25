ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 24%

Центробанк Турции оставил ключевую ставку без изменений по итогам заседания в четверг после резкого повышения на 6,25 процентного пункта месяцем ранее, которое помогло лире восстановить часть потерь.

Турецкий ЦБ сохранил ставку недельного репо на уровне 24 процентов. С начала 2018 года регулятор поднял ставку на 11,25 процентного пункта. Двенадцать из 15 экономистов, опрошенных Рейтер, прогнозировали, что центробанк оставит ставку без изменений.

Регулятор сообщил, что в случае необходимости продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

“Мы будем четко придерживаться жесткой монетарной политики, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительного улучшения”, - говорится в заявлении ЦБ.

Лира с начала 2018 года потеряла более трети своей стоимости к доллару. Падение валюты толкнуло инфляцию в Турции к отметке вблизи 25 процентов и, по мнению аналитиков, спровоцировало вероятность рецессии и резкое увеличение объема плохих кредитов в банках страны.

К 14.15 лира прибавила 0,7 процента до 5,66 к доллару.