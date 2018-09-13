ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24%

Сегодня Центральный банк Турции повысил ключевую процентную ставку - ставку по недельным операциям репо - сразу на 6,25 процентного пункта, с 17,75% до 24% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк поднимает ставку уже в третий раз с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения до 21%.

Между тем перед заседанием ЦБ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ставку в 17,75% слишком высокой и призвал снизить ее.

Турция столкнулась с резким усилением инфляции и валютным кризисом, лира подешевела в этом году более чем на 40% в паре с долларом США.

Рост потребительских цен в Турции ускорился в августе до 17,9% в годовом выражении с 15,85% месяцем ранее. Августовская инфляция была максимальной с 2003 года.