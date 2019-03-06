ЦБ Турции оставил ставку без изменений на фоне ослабления инфляции

Центробанк Турции оставил ключевую ставку без изменений по итогам заседания в среду, как и ожидалось, ослабив беспокойство инвесторов о возможном смягчении денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции с 15-летнего пика.

Ставка недельного репо осталась на уровне 24 процентов. В 2018 году регулятор поднял ставку на 11,25 процентного пункта. Все 17 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.

Регулятор также сообщил, что ужесточит денежно-кредитную политику, если это будет необходимо.

“Комитет принял решение придерживаться жесткой монетарной политики, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительного улучшения”, - говорится в заявлении ЦБ.

Инфляция в феврале опустилась ниже отметки в 20 процентов после роста до максимума 15 лет на уровне 25,24 процента в октябре. В последний раз турецкий ЦБ повысил ставку в сентябре, чтобы поддержать лиру.

Турецкая валюта в 2018 году потеряла около 30 процентов к доллару из-за тревог о дипломатическом споре с США и независимости центробанка на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана понизить стоимость заимствований, чтобы стимулировать экономику.