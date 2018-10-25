ФСБ запретила подключать Россию к глобальному спутниковому интернету

Федеральная служба безопасности России выступает против развертывания над территорией РФ американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом.

Проект стоимостью 1,7 млрд долларов, который еще летом назывался Минкомсвязи стратегическим и который, по задумке авторов, должен к 2027 году обеспечить всех жителей планеты доступом в интернет, несет угрозу национальной безопасности России, поскольку может использоваться в разведывательных целях, объяснил представитель ФСБ Владимир Садовников.

OneWeb планирует создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников, а в 2015 году заключила контракт со структурами "Роскосмоса" на запуск с помощью ракет-носителей "Союз" на сумму более 1 млрд долларов, пишет finanz.ru.

В качестве компромисса с российскими властями OneWeb теперь намерена снизить ниже контрольной свою долю в совместном предприятии, созданном в 2017 году со структурой "Роскосмоса" для развертывания сети в России, сообщили Reuters два источника - в ФСБ и в Министерстве цифрового развития и связи.

Тем не менее "гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной", объяснил Садовников позицию ФСБ.

ФСБ также опасается, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России, добавил он.

"Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами - очень затратной. Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи", - добавил он. "Единственным действенным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, особенно в районах Арктики и Крайнего Севера, является ограничение их использования на территории Российской Федерации и развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом", - сказал Садовников.

Он добавил, что организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые "не ведут агрессивной политики в отношении России".

OneWeb основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером и планирует создать сеть из низкоорбитальных спутников. Инвесторами проекта являются Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank, которые вложили в него порядка 1,7 млрд долларов.

Реализация проекта во многом зависит от российских партнеров. В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianspace и структурами "Роскосмоса" на запуск нескольких сотен спутников связи. Игорь Комаров, ранее занимавший пост генерального директора Роскосмоса, утверждал, что сумма контракта составила более 1 млрд долларов.

Первый запуск планировался на конец 2017 года, но с тех пор его несколько раз сдвигали. По последней информации от OneWeb, он должен состояться в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

В конце 2017 года ООО УанВеб подавало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос радиочастот для работы спутниковой системы OneWeb в России, однако на данный момент они так и не выделены. Источник в Министерстве цифрового развития сообщил, что вопрос с частотами будет решаться по итогам достижения договоренностей о перераспределении долей в совместном предприятии.