Путин пообещал зеркальный ответ, если США выйдут из ДРСМД и разместят ракеты в Европе

Владимир Путин пообещал быстро и зеркально ответить США в случае выхода Вашингтона из договора о РСМД и размещения американских ракет в Европе.

Президент США Дональд Трамп сообщил в минувшие выходные о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обвинив РФ в его нарушении, а позднее предупредил, что Вашингтон намерен нарастить ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

Москва неоднократно отрицала подобные заявления и в ответ обвиняет в нарушении соглашения Вашингтон.

“Конечно, самый главный вопрос: “Если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого договора РСМД... что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами?” Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально”, - сказал Путин в среду на пресс-конференции.

По его словам, ответ Москвы при таком сценарии будет “очень быстрым и эффективным”.

“Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара - это очевидная вещь, - сказал Путин. - Надеюсь, что по всем этим вопросам... на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов на эту тему поговорить”.

Президенты РФ и США встретятся в Париже 11 ноября в рамках мероприятий во французской столице по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны.