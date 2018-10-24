Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении на специальном заседании в среду отклонил кандидатуру и.о. премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства, положив начало процедуре роспуска законодательного органа.

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 парламентариев воздержались, один проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, "Дашнакцутюн" и блок Царукяна.

"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", — сказал Пашинян.

У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.

Ранее глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера для запуска процесса роспуска парламента. По ее словам, выдвижение носит формальный характер и преследует цель обеспечить лишь установленные конституцией процедуры роспуска Национального собрания, для этого депутаты не должны избрать главу правительства.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом, он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".