Европа не будет наращивать ядерный арсенал, несмотря на Россию - НАТО

Союзники по блоку НАТО вряд ли нарастят объемы размещенного в Европе ядерного оружия, даже несмотря на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого собирается выйти Вашингтон, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в среду.

США подозревают Россию в разработке системы крылатых ракет наземного базирования в нарушение договора о РСМД, полагая, что это может позволить Москве нанести быстрый ядерный удар по Европе. Россия отрицает обвинения.

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Вашингтон намерен выйти из договора, несмотря на протесты со стороны России и ряда европейских государств.

“Я не жду, что европейские союзники разместят больше ядерных вооружений в ответ”, - сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, США полностью выполняют договоренности в рамках ДРСМД, а нарушает его Кремль, решивший разрабатывать крылатую ракету наземного базирования SSC-8.

“Все союзники согласны, что Соединенные Штаты полностью поддерживают договоренности… Проблема, угроза, вызов - в поведении России”, - добавил он.