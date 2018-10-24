Шойгу пригрозил ответом на возможное размещение в Польше дивизии США

Планы польского правительства разместить на своей территории на постоянной основе дивизию вооруженных сил США не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Россию принимать ответные меры. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", - сказал Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - добавил он.

Шойгу подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.