Советник Трампа заявил о провале попытки договориться с Путиным по ракетам

Убедить Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещает ставить на вооружение нацеленные на Европу ракетные системы, не удалось. Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в среду после полуторачасовых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Болтона, Россия создает угрозу для безопасности европейских стран, которые попадают в радиус действия уже поставленных на боевое дежурство ракет средней дальности, и при этом продолжает утверждать, что каких-либо нарушений с ее стороны нет,

"Позиция США заключается в том, что Россия нарушает (договор)", - сказал Болтон на пресс-конференции в Москве.

"Но Россия утверждает, что нарушений нет. Вот и подумайте, можно ли убедить русских вернуться к соблюдению того, что, как они утверждают, они не нарушают", - цитирует Болтона The New York Times.

Обвинения в адрес США в том, что они создают угрозу для глобальной безопасности, намереваясь выйти из договора, не имеют оснований, подчеркнул Болтон.

"Угроза - это не выход США из договора. Угроза - это российские ракеты, которые уже стоят на вооружении", - заявил он.

Тем не менее США пока не планируют отвечать зеркально и размещать свои ракеты в европейских странах, как это было до 1988 года, когда вступил в силу ДРСМД. "До такого решения еще предстоит пройти долгий путь", - подчеркнул Болтон.

В ходе переговоров с Болтоном удалось согласовать дату новой, третьей по счету личной встречи Путина с Дональдом Трампом, рассказал советник президента Юрий Ушаков.

Переговоры состоятся в Париже 11 ноября - в день торжеств в годовщину окончания Первой мировой войны и чуть больше чем за неделю до введения второго раунда американских санкций за использование химического оружия, пишет finanz.ru.

Их первый этап вступил в силу 21 августа и включал новые ограничения на поставку технологий, в том числе электроники, калибровочных систем и авионики, а второй начнет действовать через три месяца.