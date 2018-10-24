Итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на черноморском шельфе

Итальянский энергетический концернEni покинул проект с "Роснефтью" по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.

В марте 2018 года было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, и руководство Eni воспользовалось правом на выход из проекта, пишет "Интерфакс", ссылаясь на аппарат правительства РФ.

Кроме того, обе компании в настоящее время обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, указывает далее агентство.

Между тем в мае 2018 года в "Роснефти" опровергали информацию о выходе итальянской компании из совместных проектов.

"Eni остается и будет оставаться партнером "Роснефти" в совместных проектах, будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции", - заявил представитель российской компании.

В совместном предприятии доля "Роснефти" составляет 66,67 процента, доля Eni - 33,33 процента. По итогам бурения в марте первой сверхглубоководной скважины "Мария-1" не было обнаружено притоков нефти. Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения - 2109 м.