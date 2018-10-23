Uber планирует полностью перейти на электромобили в Лондоне в 2025 году

Uber планирует полностью перейти на использование электромобилей в Лондоне в 2025 году и с начала следующего года будет включать в цену каждой поездки плату за чистый воздух, сообщил глава компании журналистам в британской столице во вторник.

Комментируя сообщения о том, что Uber рассматривает возможность купить британского оператора доставки еды Deliveroo, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что компания довольна своим аналогичным сервисом Uber Eats, но ведет переговоры со многими рыночными игроками по всему миру.

Стремительно развивающаяся компания пытается угодить регуляторам на ключевых рынках, например, в Лондоне, с помощью таких инициатив, как использование экологически безопасных автомобилей, а также рассматривает новые сферы для развития в преддверии выпуска акций.

На фоне сообщения СМИ о том, что компания хочет приобрести миноритарные доли в своем подразделении беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group, Хосровшахи сказал:

“Он будет частью группы, и мы совершенно открыты для разговоров о капитализации, однако это не то, на чем мы сейчас сосредоточены”.

Хосровшахи отказался от участия в конференции в Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашогги. Отвечая на вопрос о том, как Uber будет решать вопрос об инвестициях со стороны Саудовской Аравии в рамках IPO, он сказал:

“Сначала мы хотим узнать факты, и тогда мы примем решение о том, как действовать дальше, как привлекать средства в дальнейшем”.