Европарламент готовит жесткую резолюцию о действиях России в Азовском море

В Европарламенте планируют принять жесткую резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Соответствующие дебаты пройдут во вторник в Страсбурге с участием высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а голосование - в четверг.

В проекте резолюции, которая еще не обнародована, европарламентарии планируют осудить действия России в Азовском море, которая в нарушение международного морского права блокирует там судоходство.

ЕП также планирует осудить строительство Россией Керченского моста и призвать Запад и Евросоюз решительно действовать в ответ на такое поведение РФ, которое может привести к эскалации конфликта в Европе.

Отдельно депутаты акцентируют внимание на поддержке экономических интересов Украины в Черном и Азовском морях.

Российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, которые следуют в украинские порты. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических интересов Украины в регионе и интересов в области безопасности.