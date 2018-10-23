Производитель пылесосов Dyson сообщил о предстоящем выпуске собственных электромобилей

Британская технологическая группа Dyson (производитель пылесосов, фенов и сушилок для рук), официально сообщила, что выбрала Сингапур для производства собственного электромобиля.

Компания планирует построить большой новый завод в Сингапуре, строительство, которого завершится к 2020 году. Производство электромобилей Dyson планируется начать в 2021 году, говорится в пресс-релизе.

В общей сложности Dyson потратит на новую технологию 2,5 млрд фунтов ($3,25 млрд) по всему миру.

За последние два года компания создала команду из 400 инженеров, среди которых бывшие сотрудники BMW, Aston Martin и Tesla, и рассчитывает, что накопленные знания дадут ей преимущество на высоко конкурентном рынке электромобилей. Инженеры работают в британском офисе неподалеку от штаб-квартиры Dyson.

По данным Financial Times, Dyson работает над технологиями для аккумуляторных батарей уже почти 20 лет.

В 2015 году Dyson приобрела американский стартап Sakti3, специализировавшийся на выпуске батарей с твердым электролитом - технологии, являющейся будущим отрасли электромобилей по мнению многих ее представителей.