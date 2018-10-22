Последнее обновление: 22.10.2018 16:16

Евросоюз призвал Россию и США к диалогу для сохранения ДРСМД

ЕС считает договор РСМД краеугольным камнем европейской безопасности, считает, что США и РФ должны вести конструктивный диалог для его сохранения и выполнения, заявила в понедельник журналистам представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич.

"Договор о РСМД способствовал окончанию холодной войны и гонки ядерных вооружений, является одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности. Он также представляет собой важный вклад в разоруженческие обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия", - заявила она на брифинге.

"В этом контексте мы считаем, что США и Россия должны продолжать конструктивный диалог, чтобы сохранить договор и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, что, конечно, имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", - отметила Косьянчич.

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