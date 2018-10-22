В Китае откроют мост, который строили с 2009 года

Полноценное движение автотранспорта по мосту Гонконг-Чжухай-Макао начнется 24 октября.

Мост общей протяженностью 55 км является самым длинным в мире, проходящим над морем. В него входит тоннель протяженностью 7 км и искусственные острова. Общая протяженность морской части моста составляет 22,9 км, сообщает Синьхуа.

Строительство объекта велось с 2009 года. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов. Благодаря мосту путешествие из Гонконга в Чжухай сократится с 3 часов до 30 минут.