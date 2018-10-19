Colgate остановила фабрику в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок

Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co приостановил работу фабрики по производству детергентов и средств для мытья посуды в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок, сообщил в четверг профсоюзный лидер.

Фабрика в городе Валенсия прекратила работу в понедельник, сказал по телефону представитель профсоюза Карлос Родригес. Поставщик картонных коробок - ирландская Smurfit Kappa - закрыла производство в Венесуэле в прошлом месяце после того, как власти южноамериканской страны конфисковали ее местное предприятие.

Smurfit Kappa оставалась одним из немногих производителей упаковочных материалов, продолжавших работать в Венесуэле. Сейчас Colgate пытается завозить картон из соседней Колумбии, сообщил Родригес.

Он также сказал, что производящая зубную пасту фабрика Colgate все еще функционирует, однако ее запасов картона хватит всего лишь на месяц.

Colgate-Palmolive не предоставила оперативный комментарий.

Всего у компании пять фабрик в Венесуэле, в том числе по производству мыла, которая прекратила деятельность больше года назад.