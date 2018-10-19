Последнее обновление: 19.10.2018 16:39

Масштабы российской шпионской деятельности в Швейцарии продолжают расти - глава разведки

Шпионская активность России в Швейцарии довольно значительна и продолжает расти, сообщила швейцарская разведка в пятницу после двух инцидентов с участием предполагаемых российских агентов, которые пытались проникнуть на швейцарские объекты.

“Я не могу рассказать многочисленные подробности о действиях России в Швейцарии, но очевидно, что активность выше, чем раньше”, - сказал директор Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) Жан-Филипп Годен на пресс-конференции.

“Я не могу сказать, о каком числе шпионов идет речь, но оно значительно. Конечно, у меня много данных, но я поделюсь ими с моими коллегами, а не со СМИ”, - добавил он.

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