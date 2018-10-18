В Польше пообещали восстановить полк на границе с Россией

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полк в городе Сувалки, расположенном на границе с Россией, будет восстановлен, сообщается на странице министерства в Twitter.

«Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность — один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена», - приводятся слова Блащака в Twitter.

Город Сувалки расположен недалеко от границы с Литвой, Беларусью и российской Калининградской областью.

Весной 2018 года польское Минобороны предложило США создать военную базу на территории Польши. Согласно документу, отправленному в администрацию американского президента, Варшава готова потратить на эти цели $1,5–2 млрд. Необходимость в военной базе Польша объяснила сдерживанием «усилившейся и опасной позиции России».

В сентябре президент США Дональд Трамп рассказал, что в Вашингтоне «очень серьезно» рассматривают запрос Польши на создание американской военной базы на территории страны. По словам Трампа, в Варшаве готовы дать американцам значительные преференции ради создания базы.