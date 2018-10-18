Парламент Молдовы не смог внести в конституцию пункт о евроинтеграции

Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг одобрили в первом чтении законопроект о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, но во втором чтении голосов не хватило: отказались голосовать четыре парламентские фракции — социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы.

Демократическая партия Молдовы(ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдовы – это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдовы.

Парламент одобрил законопроект в I чтении простым большинством голосов, после чего спикер сразу вынес его на утверждение во втором окончательном чтении.

"Пятьдесят четыре голоса было отдано за поддержку внесения в конституцию пункта о европейской интеграции. Если бы 13 депутатов — либерал-демократы и либералы — не покинули зал заседания, то проект мог бы быть утвержден", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Согласно местному законодательству, для изменения конституции необходимо, чтобы проект поддержали 67 депутатов. Четыре парламентские фракции — социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы — отказались поддержать инициативу демократов.

"Это провал страны, у которой был шанс создать европейское будущее. Мы рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу европейской интеграции. Возможно, он будет проведен в тот же день, что и парламентские выборы (24 февраля 2019 года)", - заявил Канду.