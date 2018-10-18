Последнее обновление: 18.10.2018 10:33

Транспортные предприятия Беларуси увеличили перевозки грузов в январе-сентябре на 4,2%

Организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре перевезли 339,3 млн т грузов, или 104,2% к аналогичному периоду 2017 года

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 103,1 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,7%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре воспользовалось 1 451,9 млн человек, или 100,2% к аналогичному периоду 2017 года.

Пассажирооборот составил 19 104,2 млн пассажиро-километров, или 102,8% к уровню января-сентября прошлого года.-

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