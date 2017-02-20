Последнее обновление: 20.02.2017 16:16

Перевозка грузов транспортными организациями Беларуси в январе уменьшилась на 1,3%

В январе 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 31,5 млн. тонн грузов, или 98,7% от объема грузов, перевезенных в январе 2016 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот транспорта составил 10 млрд. тонно-километров, или 106,3% к уровню января 2016 г.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2017 г. воспользовались 167,8 млн. человек, что по сравнению с январем 2016 г. составляет 93,4%. Пассажирооборот транспорта составил 1 795,3 млн. пассажиро-километров, или 98,3% к уровню января 2016 г.

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