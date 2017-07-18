Последнее обновление: 18.07.2017 17:10

Транспортные организации РБ увеличили грузоперевозки в I полугодии на 2,3%

Организациями и индивидуальными предпринимателями в первом полугодии 2017 года перевезено 209,4 млн т грузов, или 102,3% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 64,8 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 4,9%.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии воспользовалось 984 млн человек, или 94,9% к аналогичному периоду 2016 года.

Пассажирооборот составил 11,8 млрд пассажиро-километров, или 100,7% к уровню первого полугодия прошлого года.

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