Последнее обновление: 17.10.2018 12:42

Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности, который составляют эксперты Всемирного экономического форума (WEF), Германия заняла третье место вслед за США и Сингапуром.

Как говорится в сообщении организации, обнародованном в среду, 17 октября, Германия также опередила США как наиболее благоприятная для инноваций страна по всему миру.

Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, которые проводят компании и ученые, а также созданием международных сетевых структур. В чем экономика Германии особо отличается, полагают исследователи, - в управлении инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.

Экономисты особое внимание уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к дигитализации лишь частично. Инновации несут для многих стран большие затруднения, и даже у Германии и США есть пространство для роста - к примеру, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения.

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