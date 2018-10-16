Германия готовит законопроект на случай жесткой модели Brexit

Правительство ФРГ готовит проект закона на тот случай, если выход Великобритании из Евросоюза состоится без заключения предварительных договоренностей. Этот проект может быть внесен на рассмотрение бундестага еще до конца текущей недели, заявил сегодня государственный министр по делам Европы Михаэль Рот, находясь в Люксембурге, где проходит встреча представителей стран ЕС.

По словам М.Рота, пока что сохраняется надежда на заключение разумного договора.

"Но мы не можем закрывать глаза перед тем фактом, что сейчас оказались в ситуации, когда ничего нельзя исключать", - отметил министр, не приводя примеров необходимых поправок в законодательство в связи с предстоящим Brexit.

Новому регулированию, по данным из дипломатических кругов ЕС, могут подвергнуться, например, юридические основания для пребывания подданных Великобритании на территории стран Евросоюза, если они перестанут считаться гражданами ЕС.

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. Период до конца 2020 года станет переходной фазой, в течение которой почти никаких изменений не должно произойти. Но если договаривающиеся стороны не достигнут удовлетворительного результата, переходная фаза может быть отменена, что чревато серьезными экономическими последствиями.

Проект договора о Brexit должны были представить еще 14 октября, но этого не произошло, отмечает "Немецкая волна". Одним из самых серьезных препятствий на пути к компромиссу стал вопрос о том, как избежать пограничного контроля на будущей новой границе ЕС между Ирландией и относящейся к Великобритании Северной Ирландией. Не урегулирован и вопрос о том, какой доступ к внутреннему рынку ЕС сохранит Лондон.