Последнее обновление: 16.10.2018 15:48

Евросоюз призовет на саммите к созданию режима санкций за кибератаки

Саммит ЕC, который пройдет в Брюсселе 18 октября, призовет к усилению ответов на гибридные угрозы и угрозы в сфере кибербезопасности и созданию режима санкций в связи с кибератаками, сообщил во вторник высокопоставленный источник в ЕС.

"Учитывая недавние кибератаки против ОЗХО в Гааге, лидеры призовут к дальнейшему усилению устойчивости и ответа на гибридные и киберугрозы, а также химические, биологические и ядерные угрозы. Евросовет, как ожидается, поддержит одобрение министрами иностранных дел 15 октября нового режима ограничительных мер в связи с угрозой химоружия", - сказал источник.

По его словам, эти дискуссии пройдут в контексте попыток кибератаки против ОЗХО, а также инцидента в Солсбери.

"В этом контексте Евросовет как ожидается, призовет к созданию возможностей реагирования на кибератаки посредством ограничительных мер", = сказал источник.

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