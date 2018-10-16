Последнее обновление: 16.10.2018 12:27

Telegram начнет тестирование блокчейн-платформы TON в конце осени

Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) будет запущена в тестовом режиме до конца этой осени. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на рассылку компании инвесторам.

Сообщается о завершении разработки большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии. Платформа готова уже на 70%.

В начале года Telegram привлек от инвесторов $1,7 млрд под разработку блойкчейн-платформы. Тогда разработчики обещали, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. В системе будет использоваться собственная криптовалюта Gram.

Весной сообщалось, что именно планы Павла Дурова по созданию собственной криптовалюты стали причиной блокировки Telegram в России.

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