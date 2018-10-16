Президент Франции провел кадровые перестановки в правительстве

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник осуществил перестановки в правительстве, главой МВД Франции назначен бывший представитель правительства страны Кристоф Кастанер, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"По предложению премьер-министра президент Республики… назначил господина Кристофа Кастанера министром внутренних дел", — говорится в документе.

Кастанер сменил на посту главы МВД Жерара Коллона.

Новым министром культуры стал член Национального собрания Франции Франк Ристер, в 2011 году первым из французских парламентариев открыто заявивший о своей нетрадиционной ориентации.

Президент Франции также назначил члена Сената от Социалистической партии Дидье Гийома министром сельского хозяйства. Жаклин Гуро, состоящая в партии "Демократическое движение", возглавила министерство по территориальной целостности и связям с административно-территориальными единицами.