Китай отказался кредитовать Россию в юанях

Попытки правительства России развернуть финансовую политику на Восток и начать привлекать займы в юанях уперлись в "китайскую стену", пишет finanz.ru.

Проект суверенных юаневых облигаци, который обсуждается с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году, остается подвешенным в воздухе. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, рассказал ТАСС в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Россия планировала продать облигации в юанях на Московской бирже и по российскому праву, с тем чтобы привлеченные деньги остались бы внутри страны, однако это идет в разрез с политикой Пекина, который разрешает зарубежным заемщикам лишь панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы Китая требуется специальное разрешение.

Хотя переговоры продолжаются уже несколько лет, а в декабре прошлого года ЦБ заявлял о достижении договоренностей, на деле позиция китайских властей остается неясной. "Постоянно поступает противоречивая информация о том, созданы предпосылки для осуществления заимствований в юанях или не созданы", - заявил Сторчак.

Весной Пекин объявил о начале реформы долгового рынка, которая позволила бы продать ОФЗ в юанях. Минфин запросил у Китая подробные сведения, но ответа не получил, добавил он.

"Поскольку мы хотели бы, чтобы китайский инвестор пришел на Московскую биржу, то мы до конца не понимаем, до какой степени китайские регуляторы готовы разрешить континентальным инвесторам проводить подобного рода операции, выступать кредиторами РФ, которая выпускает и продает бонды, номинированные в юанях, в Москве", - посетовал замминистра.

По данным Bloomberg, Минфин еще в декабре прошлого года нанял Газпромбанк, BOC и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ. Продать его планировали в конце прошлого или начале текущего года, но размещение так и не состоялось.

С точки зрения экономикив выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, а также разговоры о продаже нефти за рубли, говорит директор по инвестициям "ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.

Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет, напоминает он: торговля с КНР по-прежнему ведется преимущественно за доллары.

Покупать юани для обслуживания долга также, по всей видимости, придется за доллары, продолжает он. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.