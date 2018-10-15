Главы МИД Евросоюза одобрили новый механизм санкций за применение химоружия

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности",- отметили в организации.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

Также главы МИД обсудят последствия приписываемой России "кибератаки на ОЗХО" и проведут переговоры с представителями шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).