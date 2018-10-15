Южная Корея и КНДР согласовали сроки начала соединения железных дорог

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации железных дорог двух корейских государств, сообщило информационное агентство Рёнхап по итогам очередного раунда переговоров на министерском уровне.

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом.

Для осуществления железнодорожного плата с конца октября будут совместно проведены оценочные работа состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.