Последнее обновление: 15.10.2018 12:12

Южная Корея и КНДР согласовали сроки начала соединения железных дорог

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации железных дорог двух корейских государств, сообщило информационное агентство Рёнхап по итогам очередного раунда переговоров на министерском уровне.

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом.

Для осуществления железнодорожного плата с конца октября будут совместно проведены оценочные работа состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.

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