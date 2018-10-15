Рейтинг партии Меркель упал до наиболее низкого показателя в своей истории

Рейтинг правящего в Германии блока христианских партий упал до наиболее низкого показателя в его истории, свидетельствуют результаты социологического опроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag.

Репрезентативный опрос проводился 4-10 октября, в нем участвовали 1899 человек.

Если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, то за партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) - проголосовали бы 26% опрошенных избирателей. Это на один процентный пункт меньше по сравнению с показателем предыдущей недели.

Второе место рейтинга теперь делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) состоящая в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС, и "Союз-90"/"Зеленые". Обе партии поддерживают по 17% избирателей. При этом показатель социал-демократов по сравнению с прошлой неделей остался неизменным, а рейтинг "зеленых" вырос на один процентный пункт, что стало их лучшим показателем за прошедшие семь лет.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) потеряла один процентный пункт, ее поддерживают 15% избирателей. Рейтинг Левой партии вырос на один процентный пункт до 11%. Показатель Свободной демократической партии (СвДП) остался неизменным - 9%. Остальные партии набрали в сумме около пяти процентов голосов респондентов.