Разведывательный альянс Five Eyes создает коалицию для противодействия Китаю

Пять стран, входящие в ведущий разведывательный альянс мира, с начала 2018 года обмениваются засекреченными данными о деятельности Китая за рубежом с государствами-единомышленниками, сообщили семь чиновников.

Расширение сотрудничества альянса, в который входят Австралия, Британия, Канада, Новая Зеландия и США, с такими странами, как Германия и Япония, свидетельствует о растущем международном сопротивлении китайским инвестициям и попыткам вмешиваться в жизнь других стран.

Некоторые из чиновников, говоривших на условиях анонимности из-за негласного характера переговоров, сказали, что усиление сотрудничества равносильно неформальному расширению Five Eyes в том, что касается зарубежного влияния.

Хотя в центре внимания альянса и союзников находится Китай, переговоры также затрагивают Россию, сказали несколько чиновников.

“Консультации с нашими союзниками, с партнерами-единомышленниками, о том, как отвечать на напористую международную стратегию Китая, были частыми и набирают обороты”, - сказал Reuters американский чиновник.

“То, что могло начаться как спонтанные дискуссии, теперь ведет к более подробным консультациям о лучших методах и дальнейших возможностях для сотрудничества”.

Все вовлеченные страны, включая Германию и Японию, отказались от комментариев.

Китай, столкнувшийся с усилением критики со стороны Вашингтона, Канберры и других столиц, отвергает обвинения в попытках повлиять на зарубежные правительства и в том, что его инвестиции являются политически мотивированными.

Расширение сотрудничества со стороны Five Eyes говорит о том, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности в одиночку противостоять Китаю, члены его администрации ведут активную работу в кулуарах для создания неформальной коалиции для сдерживания Пекина.

Говорившие с Reuters чиновники сказали, что в последние месяцы консультаций на эту тему стало больше, добавив, что Вашингтон координирует сотрудничество в отношении инвестиций, а Канберра - в вопросах политического вмешательства.

В переговорах участвуют дипломаты, сотрудники спецслужб и главы правительств, сказали чиновники.

“Мы живем в новом мире”, - сказал представитель одной из стран Five Eyes, который за последний год неоднократно ездил в другие столицы, чтобы обсудить зарубежную деятельность Китая.

“Такая неожиданная встряска со стороны авторитарных режимов провоцирует более тесное сотрудничество и реальное расширение обмена разведданными”.