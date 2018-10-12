Торговая напряженность, нестабильность на рынках ударят по росту ВВП Азии - МВФ

Продолжительная торговая напряженность может сократить показатель роста ВВП Азии на 0,9 процентного пункта в ближайшие годы, сообщил Международный валютный фонд, призвав чиновников региона к либерализации рынков, чтобы компенсировать снижение экспорта.

МВФ в докладе об Азиатско-Тихоокеанском регионе также предупредил, что нестабильность, наблюдающаяся на развивающихся рынках, может усилиться, если Федрезерв и другие ведущие центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем ожидалось.

“Неопределенность, которая уже наблюдается в некоторых развивающихся экономиках, может усугубиться и иметь отрицательные последствия для Азии посредством сокращения потоков капитала и повышения стоимости фондирования”, - сообщил МВФ.

Директор департамента МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону Чанюн Ри сказал, что глобальная торговая напряженность не несет выгоды ни одной азиатской экономике, поскольку страны не смогут полностью компенсировать сбои в каналах поставок в Китае и США - двух крупнейших экономиках мира.

“Сегодняшние факторы, сдерживающие рост, начиная с ухудшения ситуации на финансовых рынках и заканчивая торговой напряженностью, могут сохраниться на некоторое время”, - сказал Ри в ходе брифинга.

МВФ продолжает ждать роста экономики Азии на 5,6 процента в 2018 году, но понизил прогноз на 2019 год на 0,2 процентного пункта до 5,4 процента.

Действующие, уже предложенные и новые ответные импортные пошлины могут привести к замедлению роста ВВП Китая на 1,6 процента, а США - почти на 1 процент.

Расширение экономик азиатских стран, многие из которых поставляют товары Китаю через глобальные производственно-сбытовые цепи, также существенно замедлится, сообщил МВФ.

Учитывая все эти факторы, рост ВВП Азии может замедлиться на 0,9 процентного пункта в ближайшие несколько лет, сообщил фонд.

Хотя краткосрочные меры стимулирования, скорее всего, компенсируют значительную часть этого влияния, чиновники региона также могут смягчить последствия при помощи либерализации рынков, особенно в секторе услуг, говорится в докладе МВФ.