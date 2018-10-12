Последнее обновление: 12.10.2018 14:15

Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США

Социальная сеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей из-за распространения неправдивой информации перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре.

Как отмечается, компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений.

Нарушения правил относительно контента включали в себя использование фейковых учетных записей, искусственное увеличение заинтересованности аудитории, обманчивую координацию и др.

В Facebook отмечают, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов в США".

Как сообщалось, промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.

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