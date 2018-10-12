Вселенский патриархат дал зеленый свет независимости украинской церкви

Украина получила одобрение Константинополя на создание независимой от Московского патриархата православной церкви, что Киев называет жизненно важным шагом для борьбы с вмешательством России во внутренние дела страны.

“Решение о предоставлении автокефалии Украине принято”, - сказал президент Петр Порошенко.

“Это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, нашей государственности, это вопрос мировой геополитики. Это падение Третьего Рима как давней концептуальной заявки Москвы на мировое господство”, - сказал Порошенко в видеообращении в четверг.

После революции 2014 года, аннексии Крыма Россией и восстания пророссийских сепаратистов на украинском востоке, Киев взял курс на сближение с Западом и пытается шаг за шагом выводить бывшую советскую республику из орбиты российского влияния.

Украинская церковь Московского Патриархата, часть Русской Православной Церкви, по-прежнему имеет значительное число прихожан на Украине. Киев считает это инструментом влияния Кремля на украинцев.

Вселенский собор в четверг сообщил о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, отделившейся от российской церкви после обретения Украиной независимости, и главы Автокефальной церкви, которая во времена СССР вела свою деятельность за границей.

Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет сказал на брифинге, что снятие анафемы возвращает церквям и их лидерам каноничность, позволяет объединить три украинские православные церкви и после этого получить документ о независимости - Томос.

“Решения Вселенского патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы... об Украине, как якобы канонической территории российской церкви”, - сказал Порошенко.