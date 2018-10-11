Последнее обновление: 11.10.2018 12:23

В Сенате Польши хотят ввести два места для поляков из-за границы

Два дополнительных места для поляков, проживающих за границей, хотят ввести в Сенате Польши (верхняя палата парламента), сообщил журналистам спикер Сената Станислав Карчевский.

В настоящее время Сенат Польши состоит из 100 человек, которые избираются сроком на четыре года всенародным голосованием. Сенатором может стать гражданин Польши, достигший 30 лет.

"У нас уже есть проект изменения конституции", - сказал Карчевский. Он уточнил, что с такой законодательной инициативой выступит Сенат.

"Так как изменение касается Сената, то в "Праве и справедливости" (правящая партия Польши – ред.) мы решили, что это будет сенатская инициатива", - пояснил спикер.

При этом он уверен, что парламентская работа над законопроектом начнется еще в текущем году.

Карчевский отметил, что пока планируется, что один из зарубежных представителей в сенате будет "из-за западной, а второй из-за восточной границы".

Он добавил, что число поляков, проживающих за границей, оценивается примерно в 20 миллионов человек.

В соответствии с конституцией Польши Сенат может заблокировать любой законопроект, принятый в нижней палате парламента – Сейме. Но Сейм, в свою очередь, может преодолеть вето Сената абсолютным большинством голосов.

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