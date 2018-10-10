Последнее обновление: 10.10.2018 19:22

Столкнувшийся с критикой Макрон отложил перестановки в правительстве

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду отложил запланированные перестановки в правительстве до своего возвращения из трехдневной поездки в Армению, сообщил Елисейский дворец.

“Президент намерен потратить на спокойное и профессиональное создание новой команды столько времени, сколько потребуется”, - рассказал представитель президентской администрации.

Макрон и премьер-министр Эдуард Филипп долго оценивали возможность перестановок в правительстве после ухода в отставку трех министров за последние пять недель, ставшего вызовом для авторитета президента и его попыток провести в стране реформы.

Популярность Макрона во Франции снизилась, поскольку избиратели разочарованы политикой президента, которая, по их мнению, благоволит богатым. Недовольство также вызывает медленные темпы роста экономики и создания рабочих мест.

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