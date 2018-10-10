Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ в президентских выборах

Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине, заявил глава исполкома содружества Сергей Лебедев.

По его словам, Киев уже передал соответствующее официальное уведомление.

Глава исполкома не исключил, что ближе к дате выборов наблюдателей от СНГ все же могут пригласить для участия в мониторинге.

Лебедев напомнил, что на прошедшем в конце сентября саммите СНГ Киев представлен не был.

"Тема Украины звучала в выступлении практически всех глав делегаций", - заметил он.

По словам главы исполкома, сохранение членства Киева в содружестве отвечает интересам "в первую очередь самой Украины".

Очередные президентские выборы в Украине состоятся весной, а парламентские — осенью 2019 года. Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

В 2014 году, после смены власти на Украине, новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. В августе было закрыто представительство Киева при уставных органах содружества.

При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.