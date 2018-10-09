Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

Швеция и Финляндия предоставят воздушное пространство для учений НАТО

Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках крупнейших за последние годы учений НАТО Trident Juncture, которые пройдут осенью в Норвегии, заявил во вторник генерал-лейтенант норвежских ВС Руне Якобсен.

"Мы также хотим отметить прекрасное партнерство с нашими соседними странами, Швецией и Финляндией, которые разместят у себя воздушные средства и предоставят свое воздушное пространство для операций", - сообщил генерал на брифинге НАТО, посвященном предстоящим учениям, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября.

Ранее он заявил, что России не стоит "пугаться" предстоящих этой осенью в Норвегии крупных учений НАТО, потому что "центральный район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы".

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