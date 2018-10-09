Британия предупреждает: не стоит недооценивать российских шпионов

Недавние осечки российской военной разведки (ГРУ) дали повод для шуток над ее сотрудниками, однако Запад не должен недооценивать навыки некогда влиятельных разведслужб Кремля, сказал во вторник министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

На прошлой неделе Запад обвинил ГРУ в организации глобальных кибератак, мишенью которых были международные антидопинговые организации, базирующаяся в США компания Westinghouse Electric Co, занимающаяся атомной энергетикой, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Британские прокуроры сообщили в сентябре, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить двум россиянам - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения в сговоре с целью убийства бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покушение на которых произошло в Англии в марте, добавив, что подозреваемые въехали в Британию по настоящим российским паспортам, но под вымышленными именами.