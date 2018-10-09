Польша пересчитает сумму репараций от Германии по новой методике

Польша пересчитает потери во время Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии претензии по репарациям, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

"Продолжается работа над отчетом о военных потерях. Я могу только сказать, что отчет, который был сделан после войны – в 1947 году – оценивал наши потери на почти 50 миллиардов тогдашних долларов, и получается сумма в почти 850 миллиардов долларов. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях", - сказал Мулярчик.

"Мы сегодня должны применить новые методы подсчета", - уточнил он.

При этом руководитель комитета заявил, что в вопросе репараций для Польши Германия "70 лет использует тактику прятанья головы в песок"

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, которые должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.