Польша снизила репарационные претензии к Германии на $300 млрд

Глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти Германии обязаны выплатить полякам более $543 млрд компенсации за ущерб, нанесенный стране Третьим рейхом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Dziennik.

По его словам, в 1990 году сумма репараций составляла $284 млрд, но если учесть покупательную способность доллара в 2017 году, то получится сумма $543 млрд. Мулярчик подчеркнул, что от рук фашистов пострадало более 13 млн поляков. Глава комиссии отметил, что компенсация от Германии «по праву принадлежит польским гражданам». «Подавляющее большинство жертв уже умерло, большинство из них никогда не получило ломаной марки, доллара или злотого от Германии», - сказал политик.

В начале марта Мулярчик заявил, что Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд репараций. По его словам, комиссия представит в 2018 году оценочный отчет касательно суммы компенсаций, которые Варшава может потребовать от Берлина. Глава комиссии отмечал, что счет идет на «огромные, но обоснованные суммы», которые покроют нанесенный ущерб от разрушения городов и деревень Польши, экономической и промышленной инфраструктуры, а также «потерянный демографический потенциал».

Мулярчик подчеркивал, что добиться репараций от Германии реальнее, чем от России. По словам политика, в России «не соблюдают международного права». Глава МИД Польши Витольд Ващиковский осенью 2017 года заявлял, что страна проанализирует вопрос получения репараций от Москвы за причиненный Красной армией ущерб в годы Второй мировой войны.

Специалисты из Польши в сентябре 2017 года оценили нанесенный Третьим рейхом ущерб во время Второй мировой войны в $48,8 млрд. По словам экспертов, Польша понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери в Европе. Таким образом, польские эксперты установили, что требования репараций от Берлина законны. В ответ в Германии указали на резолюцию кабинета министров Польши от 1953 года, согласно которой Варшава признавала, что немецкие власти полностью выполнили свои обязательства перед республикой.