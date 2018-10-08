Microsoft заблокировала обновление Windows 10

Сегодня, 8 октября, корпорация Microsoft из-за многочисленных жалоб пользователей приостановила действие обновлений операционной системы Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая версия обновлений для операционной системы вышла 2 октября. Из-за того, что они не устанавливались автоматически, пользователям предлагалось загрузить и установить апдейт вручную.

Через несколько дней в адрес Microsoft посыпалось огромное количество жалоб на некорректную работу ОС Windows 10. Речь шла о проблемах доступа к интернету, несовместимости драйверов и замедленной работы системы, однако одной из самых серьезных жалоб пользователей стало то, что после установки десятки стали пропадать личные файлы из папки "Мои документы".

В частности, один пользователь Windows 10 сообщил на форуме Microsoft, что после обновления система удалила все его файлы за 23 года, общим размером 220 Гб.

Установка предыдущей версии Windows 10 не помогала решению проблемы. Предполагают, причиной сбоя стала некорректная работа хранилища OneDrive в обновлении.

Microsoft попросила всех пострадавших связаться со службой поддержки.