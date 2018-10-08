Последнее обновление: 08.10.2018 15:52

Microsoft заблокировала обновление Windows 10

Сегодня, 8 октября, корпорация Microsoft из-за многочисленных жалоб пользователей приостановила действие обновлений операционной системы Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая версия обновлений для операционной системы вышла 2 октября. Из-за того, что они не устанавливались автоматически, пользователям предлагалось загрузить и установить апдейт вручную.

Через несколько дней в адрес Microsoft посыпалось огромное количество жалоб на некорректную работу ОС Windows 10. Речь шла о проблемах доступа к интернету, несовместимости драйверов и замедленной работы системы, однако одной из самых серьезных жалоб пользователей стало то, что после установки десятки стали пропадать личные файлы из папки "Мои документы".

В частности, один пользователь Windows 10 сообщил на форуме Microsoft, что после обновления система удалила все его файлы за 23 года, общим размером 220 Гб.

Установка предыдущей версии Windows 10 не помогала решению проблемы. Предполагают, причиной сбоя стала некорректная работа хранилища OneDrive в обновлении.

Microsoft попросила всех пострадавших связаться со службой поддержки.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование