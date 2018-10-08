Последнее обновление: 08.10.2018 15:52

Ультраправый кандидат лидирует после первого тура президентских выборов в Бразилии

Ультраправый депутат национального парламента и бывший капитан сухопутных войск Жаир Болсонару набрал почти половину голосов в первом туре прошедших в воскресенье в Бразилии президентских выборов на фоне недовольства избирателей коррупцией, изменившего предпочтения электората крупнейшей страны Латинской Америки.

Во втором туре, который намечен на 28 октября, Болсонару, ярый сторонник военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах, будет бороться за президентское кресло с кандидатом от левой Партии трудящихся, бывшем мэром Сан-Паулу Фернанду Аддадом.

Болсонару, которого некоторые эксперты прозвали “Тропическим Трампом” из-за его националистической повестки и критики политического истеблишмента, в этом году вышел на авансцену политической жизни страны, воспользовавшись антипатией избирателей к погрязшим в коррупционных скандалах традиционным партиям.

Его обещание жестко бороться с коррупцией и преступностью нашло отклик у электората в пятой самой густонаселенной стране мира.

Всего за три недели до второго этапа голосования Болсонару удерживает безусловное лидерство. Он заручился поддержкой 46,3 процента избирателей, у Аддада - 29 процентов. Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, которое обеспечило бы победу уже в первом туре, сообщили избирательные органы.

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