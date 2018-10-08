Недовольные латвийцы избрали в Сейм новые партии

Недовольные латвийцы отказались от правоцентристской правящей коалиции в ходе прошедших в субботу парламентских выборов, однако волнения о возможном формировании пророссийской партией следующего правительства могут сплотить латвийские партии.

Уставшие от коррупции и слабых демократических институтов латвийцы наказали состоящую из трех партий правящую коалицию, которая потеряла почти половину голосов, и отдали свои предпочтения двум новым партиям.

Популистская KPV LV и “Новая консервативная партия” получили 14,1 и 13,6 процента голосов соответственно и станут второй и третьей крупнейшими партиями в Сейме.

“Новая консервативная партия”, в чье руководство входят несколько бывших сотрудников антикоррупционного агентства страны, хочет обеспечить соблюдение законов и избавиться от ряда коррумпированных, по их заявлениям, чиновников.

Пророссийская партия “Согласие”, которую поддерживают этнически русские жители страны, составляющие четверть населения, получила 19,9 процента голосов, однако на практике она не сможет стать частью какого бы то ни было правительства.

Этнические разногласия сильны в латвийской политике. Остальные партии всегда исключали “Согласие” из правительства. В последнее время она пыталась позиционировать себя в качестве социал-демократической партии западного стиля, но только в прошлом году разорвала официальные связи с партией президента РФ Владимира Путина “Единая Россия”.

Перед выборами некоторые латвийцы были обеспокоены тем, что получившие большинство голосов партии “Согласие” и популистская KPV смогут сформировать правительство и приведут Латвию к сближению с Россией.

Однако результаты голосования приведут к более раздробленному парламенту, состоящему из семи партий, из которых шесть заручились поддержкой от 10 до 20 процентов голосов избирателей. В таких условиях формирование правительственной коалиции может занять несколько месяцев.

“Согласие” получит 24 места и останется самой широко представленной в парламенте партией. За ней следует “Новая консервативная партия”, получившая 16 мест, после нее идет популистская KPV LV, получившая 15 мест. “Национальное объединение” получит 13 мест, партия “Развитию / За” также получит 13 мест, “Союз зеленых и крестьян” - 11 мест, а “Новое единство” - 8 мест.