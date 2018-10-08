Последнее обновление: 08.10.2018 10:14

Доллар вырос на фоне ослабления политики ЦБ Китая, юань подешевел

Доллар повысился в понедельник утром на фоне очередного ослабления денежно-кредитной политики ЦБ Китая и последовавшего за этим снижения курса юаня.

Народный банк Китая в воскресенье объявил о сокращении нормы обязательных резервов для банков в четвертый раз в текущем году, стремясь поддержать экономику в условиях обострения торгового спора с США.

По сообщению регулятора, норма обязательных резервов (RRR) с 15 октября будет снижена на 100 базисных пунктов. В настоящее время RRR составляет 15,5 процента для крупных коммерческих банков и 13,5 процента для мелких кредиторов.

Вслед за этим Пекин установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8957, что является минимумом с мая прошлого года, но по-прежнему не дотягивает до психологически важного уровня 6,9000, которого опасались инвесторы.

В результате доллар на спотовом рынке торговался вблизи 6,9039, отступив от достигнутой ранее отметки 6,9157.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднялся на 0,1 процента до 95,728, достигнув на прошлой неделе шестинедельного максимума 96,121.

Доллар укрепился до 113,87 иены после роста на прошлой неделе до 114,55, максимальной отметки с ноября прошлого года.

Евро торговался вблизи $1,1513, незначительно укрепившись после недавнего падения до шестинедельного минимума $1,1462.

Фунт стерлингов держится около отметки $1,3112 на фоне разговоров о том, что Великобритания и Евросоюз приближаются к заключению соглашения об условиях выхода страны из блока.

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