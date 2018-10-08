Последнее обновление: 08.10.2018 10:14

Google выпустила приложение для обхода блокировок

Технологический инкубатор Jigsaw (ранее — Google Ideas) выпустил приложение Intra, позволяющее заходить на заблокированные государством сайты. Об этом пишет "Коммерсант".

Приложение Intra создает зашифрованное соединение между Android-смартфоном и DNS-серверами, скрывая DNS-запросы. Таким образом, провайдеры не могут определить, на какой сайт заходит пользователь.

По мнению разработчиков — представителей инкубатора Jigsaw, ряд стран пытается скрыть доступ пользователям к определенной информации, блокируя ресурсы или перенаправляя их на другие страницы.

"Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле", - считает продакт-менеджер Jigsaw Джастин Хенк.

Представители Intra отмечают, что с помощью приложения можно заходить на запрещенные сайты, фактически не нарушая никакое законодательство.

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