Глава Интерпола ушел в отставку

Глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, сообщается в заявлении организации.

Ходатайство Мэн Хунвэя о сложении полномочий получил в воскресенье генеральный секретариат Интерпола в Лионе.

Согласно действующим правилам организации, Интерпол на данный момент возглавит старший вице-президент Ким Чон Ян.

Выборы нового президента пройдут в рамках сессии генассамблеи Интерпола 18-21 ноября в ОАЭ.

Власти КНР сообщили, что в отношении бывшего президента Интерпола начата проверка в связи с нарушением закона, ее проводит государственный комитет по надзору.

Ранее сообщалось, что полиция Франции приступила к расследованию по делу об исчезновении Мэн Хунвэя, который в конце сентября отправился в Китай.

Как рассказала жена экс-президента, обратившаяся в полицию, за несколько дней до исчезновения Мэн Хунвэй отправил ей фото с ножом. Таким образом, как она считает, ее супруг хотел сообщить о том, что находится в опасности.

Также Грейс Мэн рассказала, что Мэн Хунвэй отправил ей сообщение, где были слова "Жди моего звонка", но впоследствии на связь с ней не выходил.

Затем издание South China Morning Post сообщило, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Газета Parisien со ссылкой на источники уточнила, что экс-президент Интерпола, предположительно, подозревается в "содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности".